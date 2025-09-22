Олег Шумейко

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл висловився про бій з Сірілом Ганом, який відбудеться на турнірі UFC 321 в Абу-Дабі, ОАЕ. Слова британця наводить vringe.com:

Насправді під тиском буду не лише я. Адже для нього це третя титульна спроба. Дві попередні він провалив. Так, я відчуватиму тиск. Але й він також. Не хочу, щоби мене побили на очах мільйонів. Тож тиск — він буде завжди. Том Аспіналл

Нагадаємо, що Аспіналл може перейти у бокс.