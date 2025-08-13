Олег Гончар

Канадський журналіст Аріель Хельвані розкрив деталі переговорів щодо потенційного поєдинку між ексчемпіоном UFC у двох дивізіонах Джоном Джонсом (28-1) та чинним чемпіоном у важкій вазі Томом Аспіналлом (15-3). Інсайд він озвучив у подкасті IMPAULSIVE.

За словами Хельвані, Джонс вимагав від UFC конкретну суму в $30 млн за бій, вважаючи, що організація не погодиться. Однак UFC прийняла його умови, і спочатку Джонс дав згоду. Проте через кілька днів він передумав і невдовзі оголосив про завершення кар’єри.

Хельвані процитував президента UFC Дейну Вайта:

«Джонс назвав ціну і сказав: «Я готовий за ці гроші». Йому запропонували цю суму, і він спершу погодився, але потім порушив слово».

Нагадаємо, раніше Аспіналл відмовився битися з Джонсом в Білому домі.