Олег Гончар

Член Зали слави UFC та ексчемпіон у середній вазі Майкл Біспінг високо оцінив чинного володаря титулу UFC у надважкій вазі Тома Аспіналла (15-3), назвавши його унікальним бійцем, повідомляє Sportskeeda.

Біспінг наголосив на фізичних і технічних якостях Аспіналла, порівнявши його з легендарним боксером Мохаммедом Алі та ексчемпіоном UFC Жоржем Сен-П’єром. Він зазначив, що Аспіналл, попри свої габарити, легкий на ногах, уміє боротися та демонструє універсальність.

«Том — гігант, але він рухається легко. Він як Мохаммед Алі в ММА або Жорж Сен-П’єр у надважкій вазі. Аспіналл може все». Майкл Біспінг

Біспінг вважає Аспіналла фаворитом у майбутньому поєдинку проти Сіріля Гана (13-3), але попередив, що бій буде конкурентним, якщо Ган зможе зупиняти тейкдауни.

Нагадаємо, бій Аспіналла та Гана заплановано на UFC 326, 14 грудня, в Лондоні.