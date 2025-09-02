Батько Тома Аспіналла Енді Аспіналл висловився про майбутнє чемпіона UFC. Слова британця наводить fightnews.info:

Том поб'ється зараз, і ми сподіваємося, що у нього буде бій у січні. Я хотів би, щоб він очолив турнір в Англії, якщо Том захоче знову це зробити. А потім просто побачимо, що він захоче робити після цього. Якщо його не хвилюють гроші, то я хотів би, щоб він провів дуже високооплачуваний боксерський поєдинок заради чека.

Це принесе гроші, і я не бачу причин, чому такий талановитий боєць, як Том, не повинен отримати таку суму, коли боксери заробляють у сотню разів більше. У UFC не платять такі гроші. Якби вони платили, то було б чудово, і Том міг би заробити гроші. Але я думаю, що слід платити лише одному відсотку дуже гарних бійців.