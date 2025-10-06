Аспіналл — про Мераба Двалішвілі: «Це справжня машина»
Британський чемпіон UFC назвав грузина одним із найнебезпечніших бійців ліги
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл у соціальній мережі високо оцінив виступ грузинського бійця Мераба Двалішвілі після його перемоги на турнірі UFC 320 у Лас-Вегасі.
Аспіналл визнав, що вражений формою Мераба:
Я б не хотів виходити в октагон проти Мераба — його просто неможливо зупинити.
