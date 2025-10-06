Шахтар зазнав розгромної поразки від ЛНЗ з рахунком 1:4 у поєдинку восьмого туру чемпіонату України.

Після фінального свистка головний тренер донецької команди Арда Туран зізнався, що відчуває спустошеність через такий результат. Він також наголосив, що не збирається шукати виправдань невдалому виступу своєї команди.

«Хочу привітати ЛНЗ, нашого суперника. Вони справді зіграли сьогодні краще та цілковито заслужили цей результат. Якщо чесно, гадаю, це мій найгірший день відтоді, як я почав працювати головним тренером. Те, що я сьогодні відчуваю, це справді спустошення.

Мабуть, таке відчуття в мене вперше за тренерську карʼєру. Я приймаю всю відповідальність: коли команда пропускає чотири мʼячі в домашній грі – це цілком моя відповідальність, якої я не уникатиму.

Після поразок шукати якісь виправдання негативному результату – найлегше, що може бути. І, безумовно, я міг би до цього вдатися, однак з мого першого дня перебування в клубі я наголосив: я тут, аби знаходити рішення для тих складних ситуацій, які оточують наш футбол.

Безумовно, ці умови далекі від ідеальних і вони точно не сприяють якомусь повноцінному розвитку нашого футболу, однак вони однакові для всіх, і в нас немає жодних привілеїв чи, навпаки, їхньої відсутності», – цитує Турана пресслужба донецького клубу.