Олег Гончар

Чинний володар титулу UFC у важкій вазі (до 120 кг) англієць Том Аспіналл назвав переможця майбутнього титульного поєдинку в напівсередній вазі (до 77 кг) між австралійцем Джеком Делла Маддаленою та росіянином Ісламом Махачевим. Бій заплановано на 16 листопада в Нью-Йорку, США, повідомляє TNT Sports.

«Ох, насправді, я збираюся обрати Джека». Том Аспіналл

Махачев востаннє бився 18 січня 2025 року на UFC 311 у Лос-Анджелесі, де переміг бразильця Ренато Мойкано удушливим прийомом у першому раунді. Це була 14-та поспіль перемога росіянина в легкій вазі.