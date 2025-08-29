Олег Гончар

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Іслам Махачев (27-1, 5 КО) проведе титульний бій у напівсередній вазі проти чинного чемпіона Джека Делла Маддалени (18-2, 12 КО).

Бій відбудеться на турнірі UFC 322, 16 листопада, в Нью-Йорку, США.

Махачев добровільно залишив пояс у легкій вазі в травні, щоб перейти в новий дивізіон. Його останній бій відбувся 18 січня на UFC 311, де він захистив титул легкої ваги, перемігши бразильця Ренато Мойкано задушливим прийомом у першому раунді.

28-річний австралієць Делла Маддалена здобув титул у напівсередній вазі в 2024 році й готується до першого захисту.

