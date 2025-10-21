Батько Аспіналла розповів, чому впевнений у перемозі сина над Ганом
Тренер та батько Тома Аспіналла оцінив сильні сторони суперника
13 хвилин тому
Том Аспіналл
Тренер і батько чинного чемпіона UFC у важкій вазі Тома Аспіналла (15-3) Енді Аспіналл прокоментував майбутній поєдинок сина проти французького бійця Сіріла Гана (13-2), повідомляє bjpenn.com.
«У Гана є дострокові перемоги, але для фінішу йому зазвичай потрібно багато ударів. Том б'є значно сильніше й точніше. Я вважаю, що технічний арсенал Сіріла не доставить йому жодних проблем».
32-річний Аспіналл у своєму останньому бою нокаутував Кертіса Блейдса (19-5) у першому раунді. 35-річний Ган здобув перемогу розділеним рішенням суддів над Олександром Волковим (38-11).
