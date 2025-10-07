Сехудо назвав ідеальний головний бій UFC White House – це поєдинок Джонса, але не з Аспіналлом
Генрі пропонує звести Джона з Перейрою
9 хвилин тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон UFC Генрі Сехудо розповів, який бій хоче побачити у мейн-івенті турніру UFC біля Білого дому. Слова американця наводить vringe.com:
Джон Джонс проти Алекса Перейри за титул чемпіона BMF у хевівеїті. Адже ви бажаєте бачити, щоб американець очолив турнір, логічно? ОК, ми вже знаємо, що Джонс не хоче битися з Томом Аспіналлом. Тож проїхали. Але тоді розглянемо наступний топ-варіант. Адже Перейра ще відоміший у порівнянні з Томом. А тепер, після цієї перемоги, бій Алекса та Джона знову відродився. І останнє. Не забувайте, що цей бій може стати останнім у кар'єрі і для Джона, і Алекса.
Нагадаємо, що Дональд Трамп переніс турнір на свій день народження.
Поділитись