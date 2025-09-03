Олег Гончар

Ексчемпіон UFC і нинішній коментатор Майкл Біспінг назвав росіянина Іслама Махачева (27-1) найвидатнішим бійцем в історії легкої ваги, але припустив, що чинний чемпіон напівсередньої ваги Джек Делла Маддалена (18-2, 12 КО) може його перемогти. Про це він заявив на YouTube-каналі Bloody Elbow.

Махачев, який залишив титул у легкій вазі та перейшов у напівсередню, зустрінеться з австралійцем 16 листопада на турнірі UFC 322 у Нью-Йорку за пояс Делла Маддалени.

«Махачев – досвідчений боєць і, ймовірно, найкращий у легкій вазі в історії ММА. Але не дивуйтеся, якщо Джек доб’ється свого». Майкл Біспінг

Останній бій Махачева відбувся в січні 2025 року, коли він переміг Ренато Мойкано задушливим прийомом, а Делла Маддалена здобув титул у травні, перемігши Белала Мухамада.