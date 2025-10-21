Олег Гончар

Американський легковаговик UFC Дрю Добер (28-15) здобув перемогу над канадцем Кайлом Преполеком (18-10) у третьому раунді нокаутом на турнірі UFC Fight Night 262.

Після бою Добер поділився болісною новиною. Під час тренувального табору його дружина Холліс Кейсі пережила викидень. Ця дитина мала стати другою у їхньому шлюбі. Боєць висловив подяку за підтримку та присвятив перемогу родині.

До цього поєдинку Добер програв чотири з п'яти останніх боїв і покинув топ-15 рейтингу UFC. Останню перемогу він здобув у жовтні 2023 року.

Як повідомлялося, Двалішвілі хоче провести турнір UFC у Грузії.