Володимир Кириченко

Президент UFC Дейна Вайт розповів, чи зможе ексчемпіон ліги у двох дивізіонах Конор Макгрегор виступити на турнірі у Білому домі на фоні його відсторонення за порушення антидопінгових правил.

«Ми навіть ще не розглядаємо кард шоу у Білому домі до лютого. Ми буквально ще не говорили ні про один бій для цієї карти. Ми навіть не почнемо до лютого. А щодо того, чи він буде доступний – про це треба говорити з Джеффом Новіцькі (віцепрезидент UFC з питань спортсменів – прим.)».

Dana White opens up on whether Conor McGregor's recent suspension will affect his availability on next year's UFC White House card:



"We haven't talked about one fight on the White House card. … Whether he's available or not yet, ask [Jeff] Novitzky about that." pic.twitter.com/YRbwjTTNjg — MMA Fighting (@MMAFighting) October 15, 2025

Відсторонення Конора буде тривати до березня 2026 року. Раніше 37-річний ірландець заявляв, що підписав угоду на бій у Білому домі.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив нову дату турніру UFC в Білому домі.