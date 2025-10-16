Президент UFC: «Ми навіть ще не розглядаємо кард шоу у Білому домі до лютого»
Вайт підтвердив слова президента США
близько 1 години тому
Президент UFC Дейна Вайт розповів, чи зможе ексчемпіон ліги у двох дивізіонах Конор Макгрегор виступити на турнірі у Білому домі на фоні його відсторонення за порушення антидопінгових правил.
«Ми навіть ще не розглядаємо кард шоу у Білому домі до лютого. Ми буквально ще не говорили ні про один бій для цієї карти. Ми навіть не почнемо до лютого. А щодо того, чи він буде доступний – про це треба говорити з Джеффом Новіцькі (віцепрезидент UFC з питань спортсменів – прим.)».
Відсторонення Конора буде тривати до березня 2026 року. Раніше 37-річний ірландець заявляв, що підписав угоду на бій у Білому домі.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив нову дату турніру UFC в Білому домі.
