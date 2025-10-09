Олег Гончар

Член Зали слави UFC та ексчемпіон у двох вагових категоріях Даніель Корм’є підтвердив, що 33-річний росіянин Магомед Анкалаєв бився з травмою проти бразильця Алекса Перейри на турнірі UFC 320.

Бій завершився перемогою Перейри нокаутом у першому раунді. Про це Корм’є розповів у коментарі для Championship Rounds.

«Перед боєм бачив відео, де Магомеду колють уколи в ребро. Це не виправдання і не брехня. По суті, півтора місяця перед боєм він міг лише працювати по лапах і робити кардіотренування». Даніель Корм’є

Травма ребра суттєво обмежила підготовку Анкалаєва, який не зміг продемонструвати повний потенціал у поєдинку з Перейрою.

Нагадаємо, тренер Перейри заявив Анкалаєву, що його місце в Росії, а не в США.