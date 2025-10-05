Перейра після перемоги над Анкалаєвим заявив про готовність битися у важкій вазі
Бразилець поставив для себе високу планку
близько 3 годин тому
Перейра та Анкалаєв / Фото - Yahoo
Чемпіон UFC у напівважкому дивізіоні бразилець Алекс Перейра (13-3) після перемоги над росіянином Магомедом Анкалаєвим (21-2-1) розповів про свої плани.
Цитує Перейру MMA Fighting.
Претенденти чекають, щоб прийти та кинути тобі виклик на бій. Хто з них для тебе найбільше підходить?
«Я поки що ні про кого не думаю. Я хочу мати більший виклик у важкій вазі, і це, по суті, все».
Нагадаємо, Алекс здобув перемогу технічним нокаутом в першому раунді і став триразовим чемпіоном UFC.