Тренер Перейри заявив Анкалаєву, що його місце в Росії, а не в США
Тренер Перейри прокоментував майбутнє росіянина після поразки
12 хвилин тому
Алекс Перейра та Магомед Анкалаєв
Тренер чемпіона UFC у напівважкій вазі Алекса Перейри (13-3) Плініо Круз поділився думками про майбутнє росіянина Магомеда Анкалаєва (21-2-1), передає Bloody Elbow.
«Анкалаєв? Хай їде додому – назад до матінки Росії, але не в Америку».
Перейра переміг Анкалаєва нокаутом в першому раунді та повернув собі титул чемпіона UFC у напівважкій вазі.
Зазначимо, що перед реваншем між бійцями виникла ворожа атмосфера.