Володимир Кириченко

У ніч на 5 жовтня у Лас-Вегасі (США) проходив вечір єдиноборств UFC 320. Головною подією турніру став бій-реванш за титул у напівважкій вазі, в якому росіянин Магомед Анкалаєв зустрівся з колишнім чемпіоном із Бразилії Алексом Перейрою.

Бій завершився через лічені секунди після початку. Перейра похитнув Анкалаєва у стійці, а потім добив росіянина, коли той перебував на канвасі. Герб Дін змушений був зупинити поєдинок. Як результат – Перейра переміг технічним нокаутом і повернув собі чемпіонський пояс ліги.

Нагадаємо, минулий бій залишився за Анкалаєвим. Для нього ця поразка стала другою за 21 перемоги, однієї нічиєї та одного бою без результату.

Перейра здобув 13 перемогу при трьох поразках.

