Дебютний бій непереможеного українця в UFC перенесено
Він проведе фінальний поєдинок в рамках шоу The Ultimate Fighter 33
близько 2 годин тому
Дебютний бій українського бійця ММА у напівсередній вазі Данила Донченка (13-2) на шоу UFC перенесено.
Донченко мав провести поєдинок з бразильцем Родріго Сезінандо (10-1) на турнірі UFC 319 16 серпня в рамках фінального поєдинку шоу The Ultimate Fighter 33.
Як стало відомо інсайдеру Аарону Бронстетеру, Сезінандо отримав травму.
Журналіст Марсель Дорф повідомив, що бій пройде на турнірі Noche UFC, який вібудеться 13 вересня.
У півфіналі The Ultimate Fighter 33 українець здобув перемогу над американцем Меттом Діксоном (12-2). Донченко представляє команду Даніеля Кормʼє.
Донченко, який є чемпіоном казахстанського промоушену Naiza FC, у разі перемоги гарантовано отримає гарний контракт від UFC.
