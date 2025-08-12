Володимир Кириченко

Компанія Paramount отримала ексклюзивні права на трансляцію UFC у рамках угоди.

Paramount заплатить 7,7 млрд доларів за ексклюзивні права на трансляцію UFC у США протягом семи років. Про це для Reuters повідомив генеральний директор Paramount Девід Еллісон

«Додавання до перегляду подій UFC на наші платформи – це велика перемога».

Згідно з угодою, стримінговий сервіс Paramount+ починаючи з наступного року транслюватиме в США всі 13 нумерованих турнірів UFC та 30 турнірів серії Fight Night.

Paramount+ та телевізійна мережа CBS також одночасно показуватимуть вибрані нумеровані турніри.

Раніше такі турніри здебільшого були платними (pay-per-view), але тепер глядачі отримають їх без додаткової оплати.

Paramount щорічно виплачуватиме TKO Group, в яку входить UFC, у середньому 1,1 млрд доларів і відмовиться від традиційної моделі платних трансляцій UFC. Компанія також може спробувати отримати права на UFC в інших країнах, коли ті виставлятимуться на торги.

