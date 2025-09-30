Олег Гончар

38-річний ексчемпіон UFC і One Championship у найлегшій вазі Деметріус Джонсон в коментарі The Ariel Helwani Show заявив, що вважає чинного чемпіона UFC у легшій вазі Мераба Двалішвілі найвеличнішим бійцем ММА у цій категорії, порівнюючи його з Домініком Крузом.

«Просто через те, скількох ексчемпіонів UFC побив Мераб, я скажу, що він величайший у легшій вазі». Деметріус Джонсон

Джонсон зазначив, що обирати між Двалішвілі та Крузом складно, адже Домінік має високий бійцівський IQ, але Мераб вражає своєю здатністю диктувати хід бою.

За словами Деметріуса, грузин ефективно використовує один стиль проти всіх, покладаючись на боротьбу та захист від тейкдаунів, навіть без сильних навичок у стійці.