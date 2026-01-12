«Найкрутіша поведінка президента»: Вайт — про Трампа
Глава UFC високо оцінив поведінку президента США після спроби замаху
близько 1 години тому
Президент UFC Дейна Вайт висловив захоплення реакцією президента США Дональда Трампа після замаху на нього, який стався влітку 2024 року.
За словами Вайта, поведінка Трампа в той момент справила на нього сильне враження. Слова наводить Sportskeeda.
Пройти через те, що цей хлопець пережив за останні п’ять-шість років — скільки там… Дональд — найстійкіша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Він міцний, як цвях. А потім, після того як його намагалися вбити, я побачив найкрутішу поведінку президента з усіх, що будь-коли були. Те, як президент Трамп відреагував на замах — це було як у кіно!
