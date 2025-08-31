Олег Гончар

На турнірі Misfits Boxing 22, який відбувся в Манчестері, Англія, американець Діллон Деніс (3-0, 2 КО) став першим чемпіоном промоушену в ММА у вазі до 77,1 кг, блискавично перемігши британця Уоррена Спенсера (0-1).

Це був перший поєдинок за правилами ММА в історії Misfits Boxing. Деніс, відомий своєю майстерністю в бразильському джиу-джитсу, завершив бій уже на 15-й секунді, змусивши Спенсера здатися за допомогою гільйотини після невдалого обміну ударами в стійці.

Для Деніса це перша перемога в ММА з 2019 року, коли він переміг Макса Хамфрі в Bellator.

Нагадаємо, на турнірі Misfits Boxing 22 Даррен Тілл брутально нокаутував Люка Рокхолда.

Також на турнірі Тоні Фергюсон виграв поєдинок за чемпіонський титул з боксу.