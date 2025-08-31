Олег Гончар

У співголовному боксерському поєдинку турніру Misfits Boxing 22, який відбувся 30 серпня в Манчестері, Англія, ексчемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон (1-0, 1 КО) здобув першу перемогу з 2019 року.

Фергюсон достроково переміг філіппінську зірку промоушену Натаніеля Бустаманте (6-3, 5 КО) у бою за тимчасовий титул у ваговій категорії до 74,8 кг.

Фергюсон, який дебютував у професійному боксі після восьми поразок поспіль в UFC, у третьому раунді посилив тиск, загнав суперника до канатів і обрушив на нього серію ударів. Бустаманте не відповідав, що змусило рефері зупинити бій, зафіксувавши технічний нокаут.

TONY FERGUSON WITH THE TKO



HES BACK pic.twitter.com/ffhVGrvbNw — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 30, 2025

Нагадаємо, також на турнірі Даррен Тілл брутально нокаутував Люка Рокхолда.