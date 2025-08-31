Тоні Фергюсон здобув першу перемогу за шість років
Ексчемпіон UFC дебютував у ринзі та виграв технічним нокаутом
близько 1 години тому
У співголовному боксерському поєдинку турніру Misfits Boxing 22, який відбувся 30 серпня в Манчестері, Англія, ексчемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон (1-0, 1 КО) здобув першу перемогу з 2019 року.
Фергюсон достроково переміг філіппінську зірку промоушену Натаніеля Бустаманте (6-3, 5 КО) у бою за тимчасовий титул у ваговій категорії до 74,8 кг.
Фергюсон, який дебютував у професійному боксі після восьми поразок поспіль в UFC, у третьому раунді посилив тиск, загнав суперника до канатів і обрушив на нього серію ударів. Бустаманте не відповідав, що змусило рефері зупинити бій, зафіксувавши технічний нокаут.
Нагадаємо, також на турнірі Даррен Тілл брутально нокаутував Люка Рокхолда.
