Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор поділився планами на майбутнє після завершення реабілітації. Боксер і боєць ММА заявив про незворотні зміни у своєму способі життя, релігійне перезавантаження та намір провести останній поєдинок за чинним контрактом із промоушеном.

Своє звернення зірковий ірландець опублікував у соціальних мережах.

Моя віра безумовна, і я вдячний Богу за можливість підтверджувати її своїми вчинками. Зміни в моєму способі життя — це назавжди, а не тимчасовий захід. І я вдячний за можливість доводити це щодня.

Зараз я перебуваю в Місті гріха, але сам повністю далекий від будь-якого гріха. Я не відчиню ці двері і навіть не привідчиню їх. Я вже знову почав збирати перемоги. В ім'я Ісуса молюся! Сьогоднішня служба в церкві була дуже сильною. Моє серце важке, але завдяки Христу мій розум залишається міцним. Я безмежно щасливий бачити, як моя родина з кожним днем усе більше любить Бога.

Я — дитя Боже. Я — друг Бога. Бог відкриває мені шлях там, де, здається, його немає. Я не жертва обставин — я долаю їх. Бог діє в мені, щоб виконувалася Його блага воля. Моя молодість оновлюється, наче в орла. У Христі я безмежно любимий, дорогий і цінний. Я живу в Божому здоров'ї і перебуваю під Його надприродним захистом. Усе сприяє мені на благо. Для мене немає нічого неможливого, бо я віруючий.

Операція. Підготовка до відновлення. Повернення до тренувань з єдиноборств. Знову вийти в октагон. Провести останній за контрактом поєдинок. Дай Боже! Господи, я довіряю Тобі! Покажи мені Свій шлях. Дякую тобі, Боже.