Макгрегор технічним нокаутом програв Голловею на шоу UFC 329
Конора продовжує переслідувати невезіння
близько 1 години томуПідписатися в
В ніч на 12 липня на T‑Mobile Arena у Лас‑Вегасі відбувся турнір UFC 329.
Його головною подією став реванш між колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях ірландцем Конором Макгрегором (22‑7) та ексволодарем титулу BMF у легкому дивізіоні і поясу чемпіона UFC у напівлегкій вазі американцем Максом Голловеєм (28‑9).
Бій завершився перемогою технічним нокаутом Голловея у першому раунді – поєдинок було зупинено на 69‑й секунді через травму ноги Макгрегора.
Для 37‑річного ірландця це був перший професійний бій після п’ятирічної паузи – 11 липня 2021 року на UFC 264 він поступився Дастіну Пор’є технічним нокаутом у першому раунді. Через перелом великогомілкової та малогомілкової кісток він не зміг продовжити поєдинок після першого раунду.
Наразі Конор йде на серії з трьох поразок поспіль. Раніше він двічі програв у боях із Пор’є.
Варто зазначити, що бійці вже зустрічалися у серпні 2013 року – тоді перемогу рішенням суддів здобув Макгрегор. У тому поєдинку він порвав передню хрестоподібну зв’язку, через що був змушений пропустити майже рік.
Напередодні бою Конор не вписався в ліміт напівсередньої ваги (77,11 кг). Його вага під час процедури зважування склала 77,34 кг, тоді як вага Голловея була рівно 77,11 кг. Однак в UFC для нетитульних поєдинків діє правило «одного додаткового фунта», тож ірландець зробив вагу.
Нагадаємо, Беленюк нокаутом переміг Гозалі на шоу у Києві.