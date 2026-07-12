Володимир Кириченко

В ніч на 12 липня на T‑Mobile Arena у Лас‑Вегасі відбувся турнір UFC 329.

Його головною подією став реванш між колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях ірландцем Конором Макгрегором (22‑7) та ексволодарем титулу BMF у легкому дивізіоні і поясу чемпіона UFC у напівлегкій вазі американцем Максом Голловеєм (28‑9).

Бій завершився перемогою технічним нокаутом Голловея у першому раунді – поєдинок було зупинено на 69‑й секунді через травму ноги Макгрегора.

🫠 Clairement pas le spectacle que l'on attendait



Max Holloway s'impose par TKO au premier round suite à une blessure de Conor McGregor à l'#UFC329 pic.twitter.com/ZI9gs73gSH — UFC France (@UFCFRA) July 12, 2026

Для 37‑річного ірландця це був перший професійний бій після п’ятирічної паузи – 11 липня 2021 року на UFC 264 він поступився Дастіну Пор’є технічним нокаутом у першому раунді. Через перелом великогомілкової та малогомілкової кісток він не зміг продовжити поєдинок після першого раунду.

Наразі Конор йде на серії з трьох поразок поспіль. Раніше він двічі програв у боях із Пор’є.

Варто зазначити, що бійці вже зустрічалися у серпні 2013 року – тоді перемогу рішенням суддів здобув Макгрегор. У тому поєдинку він порвав передню хрестоподібну зв’язку, через що був змушений пропустити майже рік.

Напередодні бою Конор не вписався в ліміт напівсередньої ваги (77,11 кг). Його вага під час процедури зважування склала 77,34 кг, тоді як вага Голловея була рівно 77,11 кг. Однак в UFC для нетитульних поєдинків діє правило «одного додаткового фунта», тож ірландець зробив вагу.

Нагадаємо, Беленюк нокаутом переміг Гозалі на шоу у Києві.