Денис Сєдашов

Всі квитки на поєдинок між ексчемпіоном UFC у двох дивізіонах Конором Макгрегором та американцем Максом Холловеєм були розкуплені за 240 секунд. За інформацією видання AS, це абсолютний рекорд в історії американського промоушену.

Ціна найдорожчого квитка в перший ряд становила понад 43 тисячі доларів, тоді як найдешевші місця на верхніх трибунах коштували близько 600 доларів. На вторинному ринку мінімальна вартість квитків наразі становить 1500 доларів.

Бій відбудеться 12 липня і очолить турнір UFC 329 у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.

Макгрегор офіційно відбув дискваліфікацію і може повернутися в UFC.