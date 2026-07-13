Міжнародна федерація настільного тенісу повністю скасувала санкції проти росії
Атлети повернуться до змагань з 28 липня
8 хвилин томуПідписатися в
Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) ухвалила рішення про повне відновлення росії у правах.
Санкції зняли після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував свої рекомендації щодо обмеження участі представників рф.
Спортсмени з російськими паспортами будуть допущені до всіх міжнародних турнірів з настільного тенісу та паранастільного тенісу з 28 липня 2026 року.
Рішення поширюється на всі заходи під егідою ITTF і стосується як індивідуальних, так і командних змагань.
НОК України відреагував на скасування санкцій проти Олімпійського комітету рф.