Денис Сєдашов

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) ухвалила рішення про повне відновлення росії у правах.

Санкції зняли після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував свої рекомендації щодо обмеження участі представників рф.

Спортсмени з російськими паспортами будуть допущені до всіх міжнародних турнірів з настільного тенісу та паранастільного тенісу з 28 липня 2026 року.

Рішення поширюється на всі заходи під егідою ITTF і стосується як індивідуальних, так і командних змагань.

НОК України відреагував на скасування санкцій проти Олімпійського комітету рф.