Донченко: «Макрон і Зеленський – хороші друзі, дайте мені бій на UFC у Парижі»
Український напівсередньоваговик хоче побитися у столиці Франції
близько 2 годин томуПідписатися в
Данило Донченко / Фото - UFC
Український боєць UFC напівсереднього дивізіону Данило Донченко (14-2) після перемоги над шведом Теодором Берггреном (8-4) розповів, де хоче провести наступний поєдинок.
«Дякую всій моїй країні, і ось що я хочу сказати. Ви знаєте, я вільно розмовляю французькою. Отже, Макрон і Володимир Зеленський – хороші друзі, дайте мені бій на UFC у Парижі. Погнали.
Вперед, хлопці. Париж, я йду. Ми розірвемо цей Париж».
Донченко переміг Берггрена технічним нокаутом в другому раунді. Бій пройшов на UFC Fight Night 280 у Баку.
Нагадаємо, турнір UFC в Парижі відбудеться 5 вересня.
Поділитись