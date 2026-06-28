Український боєць UFC напівсереднього дивізіону Данило Донченко (14-2) після перемоги над шведом Теодором Берггреном (8-4) розповів, де хоче провести наступний поєдинок.

«Дякую всій моїй країні, і ось що я хочу сказати. Ви знаєте, я вільно розмовляю французькою. Отже, Макрон і Володимир Зеленський – хороші друзі, дайте мені бій на UFC у Парижі. Погнали.

Вперед, хлопці. Париж, я йду. Ми розірвемо цей Париж».