Донченко ефектним нокаутом переміг Бергена на UFC Fight Night 280
Українець завершив бій у другому раунді
19 хвилин томуПідписатися в
Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (14-2) здобув дострокову перемогу на турнірі UFC Fight Night 280, який пройшов у Баку. 24-річний українець завдав поразки шведу Теодору Бергену (8-4).
Поєдинок завершився у другому раунді. Донченко поцілив у суперника потужним хайкіком, після чого провів серію точних добивань.
Для українського бійця цей поєдинок став третім під егідою найсильнішого промоушену світу.
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