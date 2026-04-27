Донченко проведе наступний бій на турнірі UFC у Баку
Суперником українця стане 34-річний представник Швеції Андреас Густафссон
8 хвилин тому
Український боєць Данило Донченко (13-2) дізнався дату та ім'я наступного суперника в рамках UFC. 24-річний перспективний боєць повернеться в октагон 27 червня на турнірі UFC Fight Night 280, який прийматиме Баку (Азербайджан).
Опонентом українця стане досвідчений 34-річний представник Швеції Андреас Густафссон (12-3).
Для Донченка це буде другий виступ у 2026 році. Свій попередній бій він провів у лютому на UFC Fight Night 266.
Офіційно: Белград прийме дебютне шоу UFC.
Поділитись