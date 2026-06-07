Денис Сєдашов

Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (13-2) дізнався ім'я нового опонента на найближчий поєдинок під егідою UFC. Наступним суперником українця стане представник Швеції Теодор Берггрен (8-3). Повідоляє Sherdog.

Бій відбудеться 27 червня в межах шоу UFC Fight Night 280, яке прийматиме Баку (Азербайджан). Для Донченка це буде третій вихід в октагон найсильнішої ліги світу.

Нагадаємо, першочергово Данило Донченко мав провести поєдинок проти іншого шведського бійця — Андреаса Густафссона. Проте той був змушений знятися з турніру через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Амосов – про наступного суперника в UFC: «Без різниці. Будь-кого, хто вище в рейтингу».