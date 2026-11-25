Український боєць напівсереднього дивізіону UFC Данило Донченко (15-2) проведе наступний поєдинок проти американського ветерана Ніла Магні (32-14) на шоу UFC Vegas 125.

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Поєдинок відбудеться 23 січня у Лас-Вегасі.

5 вересня Донченко переміг американця Пунахеле Соріано (13-5) на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі. Це був третій поєдинок українця у 2026 році.

У 2025 році Донченко виграв 33-й сезон проєкту The Ultimate Fighter.

Магні у серпні здолав Раміза Брахімая, а перед тим у грудні 2025 року поступився Ярославу Амосову.

Відеоогляд бою Донченко – Соріано на UFC Fight Night 287