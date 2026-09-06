Відеоогляд бою Донченко — Соріано на UFC Fight Night 287
Українець переміг одноголосним рішенням суддів
Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко (15-2) переміг американця Пунахеле Соріано (13-5) на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.
За підсумками трьох раундів судді одноголосно віддали перемогу українцю: 30:27, 30:27, 29:28. Для Донченка це четверта поспіль перемога у UFC.
Колишні чемпіони UFC провели очний боксерський поєдинок на шоу в Бразилії.
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