Донченко і Соріано провели битву поглядів перед шоу UFC Fight Night 287 у Парижі
Бій відбудеться в рамках напівсереднього дивізіону
Боєць напівсередньої ваги UFC українець Данило Донченко (14-2) та американець Пунахеле Соріано (13-4) провели битву поглядів.
Очний поєдинок пройде 5 вересня на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.
Це буде третій бій українця у 2026 році. У червні на UFC Fight Night 280 у Баку Данило здобув перемогу над шведом Теодором Берггреном (8-4) технічним нокаутом в другому раунді. Після бою українець висловив бажання виступити на турнірі в Парижі.
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У лютому на турнірі UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі Данило переміг Алекса Мороно одноголосним рішенням суддів.
Зазначимо, що 2025 році Донченко виграв 33-й сезон проєкту The Ultimate Fighter.
Нагадаємо, Ігор Потєря здобув титул чемпіона у британській лізі.
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