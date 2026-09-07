Донченко – про перемогу на шоу UFC у Парижі: «Вона була важлива для нас усіх»
Український напівсередньоваговик розраховує на великий бій у лізі
Український боєць напівсереднього дивізіону Данило Донченко (15-2) прокоментував свою перемогу над Пунахеле Соріано (13-5) в рамках шоу UFC Fight Night 287 у Парижі.
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«Хочу всім подякувати за підтримку – всім співвітчизникам, всій Україні. Ця перемога була важлива для нас усіх. Був сильний суперник на серії з перемог, біля топу. Ми це зробили. Зробили, здається, без проблем. Обличчя чисте, пропущених немає.
Ми показали, що просто були кращими у всіх аспектах. Зробили бій, не втратили здоровʼя, обличчя гарне. І просто показали, що у нас є рівень, що можемо дотримуватися плану на бій, що ми з кожним поєдинком стаємо краще і краще.
А це тільки початок, адже я розумію, що є багато чому вчитися, багато помилок треба виправляти – я це все зроблю. І будемо битися на рівні, адже ми вже й так зробили великий шлях, але ще стільки багато попереду.
Ми це будемо проходити разом. Тому дякую усім, дякую всій країні, дякую всім вболівальникам. Будемо рухатися тільки вперед. Сподіваюся, що мені дадуть гарний бій, я ще багато радуватиму вас своїми перемогами. Тому всім дякую».
Відеоогляд бою Донченко – Соріано на UFC Fight Night 287
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