Донченко взяв приклад з Амосова під час зважування
Даніїл підтримує Ярослава перед його дебютом
близько 2 годин тому
Донченко та Амосов по центру
Український боєць напівсереднього дивізіону Даніїл Донченко в Instagram відреагував на зважування співвітчизника Ярослава Амосова перед шоу UFC Vegas 112.
Донченко взяв приклад з більш досвідченого колеги щодо схуднення.
«Якщо ти збираєшся худнути, роби це з таким мисленням».
Нагадаємо, раніше Амосов провів свій перший стердаун в UFC.
Також Ярослав звернувся до уболівальників після зважування.