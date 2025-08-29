Двалішвілі: «Умара Нурмагомедова просували завдяки брату, а я тут завдяки своїй роботі»
Чемпіон UFC у легшій вазі Мераб Двалішвілі відповів на неповагу з боку російського бійця
близько 1 години тому
Чемпіон UFC у легшій вазі Мераб Двалішвілі (20-4) в ефірі Full Send Podcast висловив невдоволення поведінкою росіянина Умара Нурмагомедова (18-1), звинувативши його в нестачі поваги.
«Я завжди поважав Умара. Але він проявив до мене неповагу, і це стало особистим. Його просували через ім’я двоюрідного брата, а я тут завдяки своїй роботі».
Двалішвілі та Нурмагомедов зустрічалися на UFC 311 у січні цього року. Грузин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Наразі Мераб готується до захисту титулу проти Корі Сендхагена 4 жовтня на UFC 320 у Лас-Вегасі.