Двалішвілі виявився важчий за Сендхагена на церемонії зважування UFC 320
Чемпіон у легшій вазі готовий до захисту титулу
14 хвилин тому
Мераб Двалішвілі
34-річний грузинський чемпіон UFC у легкій вазі Мераб Двалішвілі (20-4) виявився важчим за претендента американця Корі Сендхагена (18-5) на церемонії зважування перед турніром UFC 320 у Лас-Вегасі.
Двалішвілі показав вагу 61,23 кг, тоді як Сендхаген – 61 кг. Обидва атлети вклалися в ліміт легкої ваги (до 61 кг).
Турнір UFC 320 пройде в T-Mobile Arena. Бій розпочнеться о 06:30 за київським часом.
