Тренер Двалішвілі назвав наступних суперників Мераба після Сендхагена
Джон Вуд оцінив перспективи Мераба в легшій вазі
близько 1 години тому
Мераб Двалішвілі
Тренер чемпіона UFC у легшій вазі Мераба Двалішвілі Джон Вуд поділився думками про наступні поєдинки грузина після бою з Корі Сендхагеном на UFC 320, повідомив портал MMA Fighting.
«Це свого роду коло пошани. Коли ми переможемо Корі Сендхагена, наступним, як мені здається, буде Петр Ян».
Вуд зазначив, що перемога над Сендхагеном відкриє шлях до переможця бою Маріо Баутиста — Умар Нурмагомедов.
Нагадаємо, раніше Деметріус Джонсон назвав Двалішвілі найвеличнішим бійцем легшої ваги.