Олег Гончар

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Мераб Двалішвілі (21-5) у соцмережі X привітав Петра Яна (20-5) з перемогою на UFC 323 і оголосив про намір провести третій поєдинок.

Двалішвілі подякував сім’ї, друзям, фанатам і команді за підтримку попри поразку. Він вибачився за результат, але запевнив, що повернеться сильнішим і забере титул назад.

«У неділю не мій день — Петро був кращим, вітаю його та команду. Але не розслабляйся — я візьму реванш якомога швидше». Мераб Двалішвілі

Бійці наразі мають рахунок 1-1 в особистому протистоянні.

Нагадаємо, Ян переміг Двалішвілі рішенням суддів в Лас-Вегасі.