Двалішвілі: «Я візьму реванш у третьому бою з Яном»
Грузин вірить у повернення титулу
близько 2 годин тому
Мераб Двалішвілі
Ексчемпіон UFC у легкій вазі Мераб Двалішвілі (21-5) у соцмережі X привітав Петра Яна (20-5) з перемогою на UFC 323 і оголосив про намір провести третій поєдинок.
Двалішвілі подякував сім’ї, друзям, фанатам і команді за підтримку попри поразку. Він вибачився за результат, але запевнив, що повернеться сильнішим і забере титул назад.
«У неділю не мій день — Петро був кращим, вітаю його та команду. Але не розслабляйся — я візьму реванш якомога швидше».
Бійці наразі мають рахунок 1-1 в особистому протистоянні.
Нагадаємо, Ян переміг Двалішвілі рішенням суддів в Лас-Вегасі.