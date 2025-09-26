Олег Гончар

Чемпіон UFC у легшій вазі Мераб Двалішвілі висловився про можливий бій із росіянином Умаром Нурмагомедовим, якого він вже впевнено перемагав. Про це він розповів MMAJunkie.

«Нурмагомедов – хороший боєць, він привернув увагу ще до UFC завдяки Хабибу, легенді спорту. Для нього все було легко: UFC одразу його підписали, тоді як іншим доводиться проходити через шоу Dana White’s Contender Series чи The Ultimate Fighter. Я не думаю, що він заслуговує бою зі мною. Йому потрібно ще битися і доводити. Але що б UFC не запропонували – я вийду. Мені байдуже». Мераб Двалішвілі

Останній бій Нурмагомедов провів у січні 2025 року на UFC 311, програвши Двалішвілі одноголосним рішенням суддів у титульному поєдинку. Грузинський чемпіон після цього переміг Шона О'Меллі.