Американський боксер і відеоблогер Джейк Пол на своєму YouTube-каналі поділився думками щодо своїх подальших планів та можливих суперників у майбутньому.

За словами Пола, він не планує проводити бій проти британського супертяжа Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Водночас він не виключає, що може спробувати себе у змішаних єдиноборствах, зокрема розглядає можливість поєдинку за правилами ММА з українцем Олександром Усиком (24-0, 15 KO).

Не думаю, що я знову бився б із Джошуа. Мені потрібно залишатися у своїй ваговій категорії.

Можливо, спробую ММА. Зараз ми просуваємо бої на Netflix. Можливо, Усик в ММА. Френсіс Нганну, Раян Гарсія, можливо, Томмі Ф’юрі.