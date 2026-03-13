Джейк Пол проти Усика в ММА? Блогер планує провести гучний поєдинок
Американець збирається вийти у клітку з українцем
близько 2 годин тому
Американський боксер і відеоблогер Джейк Пол на своєму YouTube-каналі поділився думками щодо своїх подальших планів та можливих суперників у майбутньому.
За словами Пола, він не планує проводити бій проти британського супертяжа Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Водночас він не виключає, що може спробувати себе у змішаних єдиноборствах, зокрема розглядає можливість поєдинку за правилами ММА з українцем Олександром Усиком (24-0, 15 KO).
Не думаю, що я знову бився б із Джошуа. Мені потрібно залишатися у своїй ваговій категорії.
Можливо, спробую ММА. Зараз ми просуваємо бої на Netflix. Можливо, Усик в ММА. Френсіс Нганну, Раян Гарсія, можливо, Томмі Ф’юрі.
Бій Усика проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена пройде 23 травня в Гізі.
Олександр Усик відкрив власний падел-клуб на тропічному острові Панган у Таїланді.
