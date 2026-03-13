Карпати здобули першу перемогу під керівництвом Фернандеса
Львів'яни розгромили Полтаву у 20-му турі УПЛ
близько 3 годин тому
Полтава зазнала розгромної поразки від Карпат у матчі 20-го туру УПЛ.
Господарі мали шанс відкрити рахунок на 25-й хвилині, проте воротар Карпат Назар Домчак відбив пенальті у виконанні Дмитра Плахтиря.
Перед перервою Карпати вийшли вперед — дебютний гол за львівський клуб забив іспанський вінгер Чебер Алькаїн.
У другому таймі львів’яни довели рахунок до розгромного. Голами відзначилися Владислав Бабогло, Ян Костенко та Бабукар Фаал, для якого цей м’яч став першим у складі Карпат.
УПЛ. 20-й тур
Голи: Чебер, 30, Бабогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74
Це перша перемога Карпат під керівництвом Франа Фернандеса. Команда піднялася на 10-те місце в турнірній таблиці. Полтава продовжує серію поразок і залишається на останній позиції.
Туран – про перемогу над Лехом: «Шахтар пропустив через травму Марлона Гомеса».
Поділитись