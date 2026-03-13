Динамо переграло Оболонь у київському дербі
У складі переможців забили Ярмоленко і Пономаренко
близько 2 годин тому
Фото: Динамо Київ
Київське Динамо у матчі 20-го туру УПЛ обіграло Оболонь.
Оболонь вийшла вперед у середині першого тайму завдяки голу Дениса Устименка. Динамо відповіло двома м'ячами ще до перерви: Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, а Матвій Пономаренко відзначився після пасу Олександра Піхальонка.
У другому таймі команда Ігоря Костюка контролювала гру, але рахунок не змінився.
УПЛ. 20-й тур
Голи: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 — Устименко, 20
Динамо набрало 38 очок і піднялося на третє місце, випередивши Полісся. Оболонь із 24 балами посідає дев’яту сходинку.
