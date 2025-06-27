Джейк Пол: UFC вмирає»
Боксер і блогер знову обрушився з критикою на Дейну Вайта
близько 1 години тому
Скандальний боксер і блогер Джейк Пол знову жорстко пройшовся по UFC та її президенту Дейні Уайту. Американець заявив, що найпопулярніша MMA-організація «вмирає» і вже не має справжніх зірок. Слова наводить The Sun.
У них немає нових імен, немає яскравих особистостей. Є досвідчені бійці, але все це – нудні поєдинки.
За словами спортсмена, UFC перетворився на одноманітне шоу, де «дагестанські борці просто валять суперників на землю й перемагають без видовища».
Джейк Пол не вперше критикує Дейну Уайта, звинувачуючи UFC у відсутності прогресу та втраті інтересу з боку глядачів.
Вайт прокоментував бажання Топурії перейти в напівсередню вагу заради бою з Махачевим.
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