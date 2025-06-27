Денис Сєдашов

Скандальний боксер і блогер Джейк Пол знову жорстко пройшовся по UFC та її президенту Дейні Уайту. Американець заявив, що найпопулярніша MMA-організація «вмирає» і вже не має справжніх зірок. Слова наводить The Sun.

У них немає нових імен, немає яскравих особистостей. Є досвідчені бійці, але все це – нудні поєдинки. Джейк Пол

За словами спортсмена, UFC перетворився на одноманітне шоу, де «дагестанські борці просто валять суперників на землю й перемагають без видовища».

Джейк Пол не вперше критикує Дейну Уайта, звинувачуючи UFC у відсутності прогресу та втраті інтересу з боку глядачів.

Вайт прокоментував бажання Топурії перейти в напівсередню вагу заради бою з Махачевим.