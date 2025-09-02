Олег Гончар

Колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса повністю виправдали у справі про залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє журналіст Аарон Бронстетер із посиланням на адвоката бійця Крістофера Додда.

У червні 2025 року з’явилися звинувачення, що Джонс нібито потрапив у ДТП і покинув місце аварії, залишивши в машині напівоголену жінку в стані алкогольного сп’яніння. Адвокат заявив, що ці звинувачення були хибними, а жінка висунула їх, щоб уникнути арешту за водіння в нетверезому стані.

«Записи телефонних розмов Джонса показали, що його не було поблизу місця аварії. Прокуратура ретельно розглянула справу і підтвердила його невинуватість». Крістофер Додд

Додд висловив занепокоєння через ігнорування поліцією ключових доказів, що призвело до необґрунтованого тиску на Джонса. Розслідування щодо дій правоохоронців триває.

