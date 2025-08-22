Корм’є не вважає Джонс навеличнішим бійцем в історії
Джон відповів на репліку
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC в двох дивізіонах Даніель Корм’є в ефірі програми Club Shay Shay заявив, що не вважає Джона Джонса (28-1) найкращим бійцем в історії ММА через звинувачення у вживанні стероїдів.
На його думку, Джонс — найталановитіший боєць за розмірами, навичками та мисленням, але стероїди применшують його досягнення.
Джонс у відповідь у соцмережі X різко розкритикував Корм’є.
«Кожного разу, коли Даніель розповідає свою історію, я чомусь опиняюся там співведучим. Дякую за запрошення, навіть якщо я був лише в думках. Чемпіон серед школярів, JUCO, наймолодший чемпіон UFC, найкращий в історії ММА. Життя повне перемог і жертв, а цей хлопець списує все на стероїди. Це образа, але я можу лише сміятися, знаючи, що мої Богом дані здібності змушували його почуватися неповноцінним».
Суперечка між бійцями триває роками через їхні поєдинки в UFC, де Джонс перемагав Корм’є у 2015 та 2017 роках.
