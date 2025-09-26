Джонс готує для UFC нового чемпіона важкої ваги
Джон хоче привести Стівсона до успіху
близько 22 годин тому
Фото: UFC
Колишній чемпіон UFC Джон Джонс зізнався, що хоче допомогти оліймпійському чемпіону Гейблу Стівсону стати чемпіоном топового бійцівського промоушена. Слова американця наводить vringe.com:
Питання не в тому, чи зможе він, а в тому, коли він це зробить. У мене було багато відмінних товаришів за всі ці роки, але я завжди казав: якби я колись став тренером, то це має бути борець, який повністю відданий успіху. І ось я знайшов свого хлопця, і я радий додати до свого резюме звання тренера чемпіона світу.
Джонс раніше зізнався, що має за мету провести бій на івенті UFC White House.
