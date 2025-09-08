Джон Джонс: «Моя мета – поєдинок у Білому домі
Ексчемпіон UFC готується до історичного бою
23 хвилини тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон UFC Джон Джонс підтвердив, що продовжує готуватися до можливого поєдинку на історичному турнірі, який планують провести в Білому домі. Слова наводить Bloody Elbow.
Я активно тренуюся п’ять днів на тиждень, перебуваю в пулі допінг-тестування. Готуюся до турніру UFC у Білому домі – це моя мета. Але остаточне рішення за керівництвом.
Президент UFC оцінив ймовірність виступу Джонса на івенті біля Білого дому.
