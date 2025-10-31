Джон Джонс звернувся до Дани Вайта: «Брате, дозволь мені виступити в Білому домі»
Зірка UFC заявив, що перебуває у чудовій формі
близько 2 годин тому
Колишній дворазовий чемпіон UFC у важкій та напівважкій вазі Джон Джонс в інтерв’ю журналісту Дейву Шмуленсону висловив про бажання взяти участь у турнірі, який, за словами президента США Дональда Трампа, має відбутися на території Білого дому.
Дана, брате, будь ласка. Я тренуюсь, почуваюся чудово, здоровий — для мене буде великою честю представляти нашу країну та робити те, що я вмію найкраще.
Раніше Трамп у жовтні 2025 року заявив, що спільно з президентом UFC Дейною Вайтом планує провести унікальний турнір просто на території резиденції.
