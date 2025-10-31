Денис Сєдашов

Колишній дворазовий чемпіон UFC у важкій та напівважкій вазі Джон Джонс в інтерв’ю журналісту Дейву Шмуленсону висловив про бажання взяти участь у турнірі, який, за словами президента США Дональда Трампа, має відбутися на території Білого дому.

Дана, брате, будь ласка. Я тренуюсь, почуваюся чудово, здоровий — для мене буде великою честю представляти нашу країну та робити те, що я вмію найкраще. Джон Джонс

Раніше Трамп у жовтні 2025 року заявив, що спільно з президентом UFC Дейною Вайтом планує провести унікальний турнір просто на території резиденції.

